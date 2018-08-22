В сквере на Оборонной установят фонари

По словам главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко, это произойдет до конца текущего года.

Просьба об обустройстве уличного освещения на детской площадке в сквере поступила в районную управу; для связи заявительница использовала портал «Наш город».

«На детской площадке, напротив школы, можно ли провести освещение?», — написала пользователь.

— Указанная в обращении детская площадка находится в границах парковой зоны по адресу: Сквер по ул. Мезенская — ул. Оборонная, территория включена в план проведения работ по установке опор наружного освещения в 2018 году, — сообщил Литовченко.

Он добавил, что ориентировочный срок установки фонарей — до конца декабря текущего года. (иб)