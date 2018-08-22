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В сквере на Оборонной установят фонари
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В сквере на Оборонной установят фонари 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
По словам главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко, это произойдет до конца текущего года.
Просьба об обустройстве уличного освещения на детской площадке в сквере поступила в районную управу; для связи заявительница использовала портал «Наш город».
«На детской площадке, напротив школы, можно ли провести освещение?», — написала пользователь.
— Указанная в обращении детская площадка находится в границах парковой зоны по адресу: Сквер по ул. Мезенская — ул. Оборонная, территория включена в план проведения работ по установке опор наружного освещения в 2018 году, — сообщил Литовченко.
Он добавил, что ориентировочный срок установки фонарей — до конца декабря текущего года. (иб)
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