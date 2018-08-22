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Facebook удалил страницы, связанные с РФ и Ираном
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Facebook удалил страницы, связанные с Россией и Ираном 

РИА Новости 1 час назад
Американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном.
"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть — в России", — говорится в заявлении компании.
По ее словам, "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".
"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", — объяснили в компании.
Были удалены 652 "иранских" аккаунта, которые были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США и Великобритании, говорится в сообщении.
"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые правительство США ранее определило как российские военные разведывательные службы. Это не имеет отношения к деятельности, которую мы обнаружили в Иране", — добавили в компании.
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