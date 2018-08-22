Facebook удалил страницы, связанные с РФ и Ираном

Facebook удалил страницы, связанные с Россией и Ираном

Ираном. Американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией

"Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть — в России", — говорится в заявлении компании.

По ее словам, "иранские" и "российские" аккаунты не были связаны между собой, но "использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают".

"Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook", — объяснили в компании.

Были удалены 652 "иранских" аккаунта, которые были нацелены на аудиторию на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, США Великобритании , говорится в сообщении.