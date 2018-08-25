Сообщения в WhatsApp станут платными

С помощью новой функции планируется урегулировать рассылку коммерческих организаций.
Популярный мессенджер WhatsApp в скором времени введет платные сообщения. Эта информация следует из официального блога разработчиков приложения.
Отмечается, что нововведение относится только к рекламным и сервисным сообщениям.
Так, разработчики хотят повлиять на спам-сообщения, которые могут отправлять различные компании, и минимизировать массовые рассылки.
«Услуги отправки некоторых сообщений будут платными для компаний, таким образом, они будут избирательны в том, какие сообщения отправлять, а в ваших чатах не будет беспорядка», — говорится в сообщении.
О возможном введении сообщений за плату представители компании сообщили в прошлом году. Они добавили, что в случае поступления ненужной информации и во избежание рассылок пользователь сможет заблокировать любого пользователя «одним кликом».