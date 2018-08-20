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Россияне смогут оплачивать покупки по-новому
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СМИ: Россияне смогут оплачивать покупки с помощью адреса электронной почты с 2019 года 

RT на русском 1 час назад
Россиянам с 2019 года могут предоставить возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах при помощи адреса электронной почты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.
По данным издания, такая возможность появится в связи с тем, что все российские интернет-магазины интегрируют с платформой быстрых платежей.
Для оплаты с помощью адреса электронной почти клиенту нужно будет скачать соответствующее приложение, после чего привязать к электронной почте данные своей банковской карты.
Отмечается, что приложение будет защищено от хакерских атак. Его разработкой занимается ассоциация «Финтех» при Банке России.
Ранее стало известно, что банки в России смогут проводить операции на базе технологии блокчейн в 2019 году.
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