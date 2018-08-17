Motorola готовит собственную смарт-колонку

Компания Motorola, принадлежащая сейчас китайской Lenovo, готовит к выпуску собственную смарт-колонку, аналогичную Google Mini и Amazon Echo. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPure, получивший доступ к рендерам и другим рекламным материалам с подробностями.

Смарт-колонка Motorola обладает возможностями голосового управления, сходными с теми, что предоставляет голосовой помощник Alexa от Amazon. Она может рассказать новости, погоду, курсы акций, установить напоминание или таймер, ответить на вопрос пользователя из интернета, и так далее.

Колонка имеет специальный детский режим и может автоматически переключаться на него, если определяет команду, исходящую от ребёнка. Она может предложить специальный контент для детей, включая сказки и музыку. Также колонка может взаимодействовать с компонентами умного дома.

Аппаратной основой стал процессор на базе ARM Cortex-A53, есть поддержка Bluetooth и Wi-Fi. Колонка имеет 90 мм в диаметре и весит 280 граммов. Сроки выпуска и ориентировочная цена пока неизвестны.