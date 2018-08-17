В сентябре Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook и новые iPad Pro

В сентябре Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook и новые iPad ProДо сентябрьской презентации Apple остаются считанные недели. Помимо сразу трех моделей iPhone и зарядной станции AirPower, от компании ждут релиза еще нескольких девайсов.

Издание DigiTimes опубликовало аналитическую заметку, в которой раскрывает планы компании по осенним новинкам.

По данным DigiTimes, Apple анонсирует новый MacBook с диагональю экрана в 13 дюймов и процессором Kaby Lake, изготовленным по 14-нанометровому техпроцессу. Эта модель будет позиционироваться как бюджетная, при ориентировочной стоимости в $1200 (около 76 тыс. руб.).

А вот вопрос MacBook с входящей ценой в $999 остается открытым. По мнению авторитетного журналиста Bloomberg Марка Гурмана , Apple все же выпустит альтернативу MacBook Air, как минимум, до конца года.

Планируется и анонс двух моделей iPad Pro с дисплеями 11 и 12,9 дюймов. Более тонкие рамки, поддержка Face ID и, возможно, новый 18-ваттные адаптер питания USB Type-C для более производительной зарядки — вот минимальный ряд изменений обновленных планшетов.

А вот дни линейки iPad mini, по мнению аналитиков, сочтены. Компания не заинтересована в дальнейшем развитии компактных планшетов.