Ещё
В сентябре Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook и новые iPad Pro
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Владимир Шаров
Умер Владимир Шаров

В сентябре Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook и новые iPad Pro 

iPhones.ru 17 минут назад
Фото: iPhones.ru
В сентябре Apple покажет бюджетный 13-дюймовый MacBook и новые iPad ProДо сентябрьской презентации Apple остаются считанные недели. Помимо сразу трех моделей iPhone и зарядной станции AirPower, от компании ждут релиза еще нескольких девайсов.
Издание DigiTimes опубликовало аналитическую заметку, в которой раскрывает планы компании по осенним новинкам.
По данным DigiTimes, Apple анонсирует новый MacBook с диагональю экрана в 13 дюймов и процессором Kaby Lake, изготовленным по 14-нанометровому техпроцессу. Эта модель будет позиционироваться как бюджетная, при ориентировочной стоимости в $1200 (около 76 тыс. руб.).
А вот вопрос MacBook с входящей ценой в $999 остается открытым. По мнению авторитетного журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple все же выпустит альтернативу MacBook Air, как минимум, до конца года.
Планируется и анонс двух моделей iPad Pro с дисплеями 11 и 12,9 дюймов. Более тонкие рамки, поддержка Face ID и, возможно, новый 18-ваттные адаптер питания USB Type-C для более производительной зарядки — вот минимальный ряд изменений обновленных планшетов.
А вот дни линейки iPad mini, по мнению аналитиков, сочтены. Компания не заинтересована в дальнейшем развитии компактных планшетов.
iPhones.ru: последние новости
После выхода iOS 12 и macOS Mojave в них не будет групповых звонков FaceTime Как ускорить Google Chrome в несколько раз Ваши личные данные в России скоро разрешат сливать без предупреждения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню185
Панин обратился к народу после дебоша в Крыму134
Путин на свадьбе разозлил украинцев1240
Актер из «Реальных пацанов» потребовал 1 млрд у России73
«Убийца» Цоя заговорил98
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
02:43
Ужасающий прыжок с вингсьютом
Безумный мир
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение