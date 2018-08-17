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Новый флагманский смартфон Google замечен в трамвае в Торонто
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Новый флагманский смартфон Google замечен в трамвае в Торонто 

Ferra.ru 1 час назад
В сети появилась новая фотография готовящегося к выпуску смартфона Pixel 3 XL, пока не представленного компанией Google официально. Фото опубликовал канадский ресурс MobileSyrup.
По словам источника, пользователь с Pixel 3 XL был замечен и сфотографирован в в трамвае в Торонто. Смартфон выглядит, действительно большим, подтверждая слухи о 6,7-дюймовом экране.
Согласно более ранним утечкам, смартфоны Pixel 3 от Google будут выполнены в модном сейчас безрамочном дизайне. Pixel 3 получит 5,3-дюймовый дисплей без выреза, а Pixel 3 XL — 6,2-дюймовый экран с вырезом в стиле iPhone X. В прошлом году смартфоны Pixel 2 разочаровали многих своим «старомодным» дизайном, когда на рынке уже появились безрамочные модели. При этом представители Google подтверждали, что разработка подобных моделей ведётся в компании.
По другим источникам, диагональ Pixel 3 XL достигнет 6,7 дюйма, а разрешение составляет 1440 x 2960 пикселей при плотности пикселей 494 ppi. Также отмечаются камеры на 12 Мп и 8 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 3430 мАч. Он получит свежайшую операционную систему Android 9.0 Pie прямо «из коробки».
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