Популярное приложение для Android от Google получило темную тему

Компания Google представила апдейт для приложения «Android Сообщения». Обновленный клиент получил ряд нововведений, в числе которых оказалась поддержка «ночной» темы, которая затемняет фон интерфейса, высветляет текст и делает аватары пользователей из вашего списка чатов контрастнее.

Помимо возможности принудительной активации темной темы, «Android Сообщения» получили небольшой редизайн. Например, дизайнеры Google предпочли заменить синюю клавишу «+» для создания нового сообщения на ее текстовый аналог, которая приобрела вытянутую форму и стала заметнее.

Темная тема в Сообщениях

Также были переработаны шрифты. Благодаря этому теперь взаимодействовать с приложением стало гораздо комфортнее. Особенно данное изменение заметно при активации темной темы, которая требует от текстовых элементов интерфейса большей четкости, чем светлая.

Как настроить цвета в Android Сообщениях

К сожалению многих, из обновленной версии «Android Сообщений» исчезла возможность настройки цвета «пузырей», в которых отображается сообщение собеседника. Это станет большой потерей для некоторых пользователей, которые таким образом помечали операторов (красный — МТС , зеленый — Мегафон).

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Приложение: Android Сообщения

Разработчик: Google LLC Категория: Связь

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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