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Популярное приложение для Android от Google получило темную тему
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Популярное приложение для Android от Google получило темную тему 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Компания Google представила апдейт для приложения «Android Сообщения». Обновленный клиент получил ряд нововведений, в числе которых оказалась поддержка «ночной» темы, которая затемняет фон интерфейса, высветляет текст и делает аватары пользователей из вашего списка чатов контрастнее.
Помимо возможности принудительной активации темной темы, «Android Сообщения» получили небольшой редизайн. Например, дизайнеры Google предпочли заменить синюю клавишу «+» для создания нового сообщения на ее текстовый аналог, которая приобрела вытянутую форму и стала заметнее.
Темная тема в Сообщениях
Также были переработаны шрифты. Благодаря этому теперь взаимодействовать с приложением стало гораздо комфортнее. Особенно данное изменение заметно при активации темной темы, которая требует от текстовых элементов интерфейса большей четкости, чем светлая.
Как настроить цвета в Android Сообщениях
К сожалению многих, из обновленной версии «Android Сообщений» исчезла возможность настройки цвета «пузырей», в которых отображается сообщение собеседника. Это станет большой потерей для некоторых пользователей, которые таким образом помечали операторов (красный — МТС, зеленый — Мегафон).
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Приложение: Android Сообщения
Разработчик: Google LLC  Категория: Связь
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 5 человек
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