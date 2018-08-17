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Google пообещала добавить в Android поддержку слуховых аппаратов
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Google пообещала добавить в Android поддержку слуховых аппаратов 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В Android появится нативная поддержка слуховых аппаратов. Это следует из материалов официального сайта Google для разработчиков. Прежде реализовать поддержку устройств для слабослышащих не представлялось возможным из-за высокой степени фрагментации операционной системы.
Первым производителем, чьи слуховые аппараты официально заработают со смартфонами на Android, станет датская компания GN Hearing. Специалисты Google и GN Hearing уже работают над созданием новой спецификации передачи звука под названием ASHA, которая появится в будущей версии Android.
Слуховые аппараты с поддержкой Android
Стандарт ASHA обеспечит максимально эффективную передачу звука без помех, а также позволит подключать совместимые слуховые аппараты к смартфонам под управлением Android без необходимости задействования промежуточного устройства и использовать их в качестве внешних гарнитур.
Поскольку Google сочла нужным обнародовать эту информацию, существует большая вероятность, что поддержка слуховых аппаратов появится уже в Android 9.1. Релиз обновленной ОС должен состояться через некоторое время после осенней презентации Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL.
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