Google пообещала добавить в Android поддержку слуховых аппаратов

В Android появится нативная поддержка слуховых аппаратов. Это следует из материалов официального сайта Google для разработчиков. Прежде реализовать поддержку устройств для слабослышащих не представлялось возможным из-за высокой степени фрагментации операционной системы.

Первым производителем, чьи слуховые аппараты официально заработают со смартфонами на Android, станет датская компания GN Hearing. Специалисты Google и GN Hearing уже работают над созданием новой спецификации передачи звука под названием ASHA, которая появится в будущей версии Android.

Слуховые аппараты с поддержкой Android

Стандарт ASHA обеспечит максимально эффективную передачу звука без помех, а также позволит подключать совместимые слуховые аппараты к смартфонам под управлением Android без необходимости задействования промежуточного устройства и использовать их в качестве внешних гарнитур.

Поскольку Google сочла нужным обнародовать эту информацию, существует большая вероятность, что поддержка слуховых аппаратов появится уже в Android 9.1. Релиз обновленной ОС должен состояться через некоторое время после осенней презентации Google Pixel 3 и Google Pixel 3 XL.

Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.