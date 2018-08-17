Ещё
Четыре смартфона OnePlus начали неофициально обновляться до Android P
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Четыре смартфона OnePlus начали неофициально обновляться до Android P 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Разработчики из команды XDA, воспользовавшись открытостью исходного кода Android 9.0 Pie, портировали обновление для четырех смартфонов OnePlus. Благодаря работе энтузиастов теперь установить актуальную версию операционной системы от Google смогут владельцы даже не самых новых моделей.
Всего доступ к Android 9.0 Pie получат пользователи четырех аппаратов OnePlus прошлых лет.
Смартфоны OnePlus с поддержкой Android P  — OnePlus X (скачать); — OnePlus 2 (скачать); — OnePlus 3/3T (скачать).
Портированную версию Android Pie можно сравнить с ранней бета-версией. Прошивка не отличается высочайшим уровнем стабильности и неспособна обеспечить работу всех функций смартфона без исключения. Например, на Android P для перечисленных выше смартфонов не работает оплата посредством NFC.
Устанавливая порт Android 9.0 Pie на свой смартфон, помните, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. Вы рискуете не только потерять гарантию на свое устройство, но и — при отсутствии должных навыков — превратить его в кирпич без шанса вывести его из этого состояния самостоятельно.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Новый магазин Google — подробности Google придумала, как увеличить скорость загрузки страниц в Chrome Google официально запустила облачный сервис Google One
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин на свадьбе разозлил украинцев1323
Панин развернул самолет из Крыма157
Украина нашла доказательства эскалации России264
«Убийца» Цоя заговорил10
Боец ВСУ выдал планы Киева53
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:29
«Доверенном лицу Путина» вынесли приговор
Украина Происшествия
02:23
Каневский объяснил бегство из России
Шоу-бизнес
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение