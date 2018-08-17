Четыре смартфона OnePlus начали неофициально обновляться до Android P

Разработчики из команды XDA, воспользовавшись открытостью исходного кода Android 9.0 Pie, портировали обновление для четырех смартфонов OnePlus. Благодаря работе энтузиастов теперь установить актуальную версию операционной системы от Google смогут владельцы даже не самых новых моделей.

Всего доступ к Android 9.0 Pie получат пользователи четырех аппаратов OnePlus прошлых лет.

Смартфоны OnePlus с поддержкой Android P — OnePlus X (скачать); — OnePlus 2 (скачать); — OnePlus 3/3T (скачать).

Портированную версию Android Pie можно сравнить с ранней бета-версией. Прошивка не отличается высочайшим уровнем стабильности и неспособна обеспечить работу всех функций смартфона без исключения. Например, на Android P для перечисленных выше смартфонов не работает оплата посредством NFC.

Устанавливая порт Android 9.0 Pie на свой смартфон, помните, что все действия вы совершаете на свой страх и риск. Вы рискуете не только потерять гарантию на свое устройство, но и — при отсутствии должных навыков — превратить его в кирпич без шанса вывести его из этого состояния самостоятельно.

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