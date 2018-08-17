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В пятерку популярных смартфонов в Грузии входят Хуавэй и Леново
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В пятерку популярных смартфонов в Грузии входят Хуавэй и Леново 

ИА Синьхуа 1 час назад
Тбилиси, 16 августа /Синьхуа/ — Китайские сматрфоны Хуавэй и Леново наряду с Самсунг, Nokia и Apple входят в пятерку популярных брендов в Грузии. Об этом сегодня сообщила грузинская Национальная комиссия по коммуникациям.
По ее информации, мобильные телефоны Самсунг используют 30,8 проц абонентов мобильных операторов Грузии. Это примерно 1,6 млн абонентов. Далее Nokia — 18,9 проц /более 976,2 тыс. абонентов/, Apple — 11,2 проц /более 580 тыс. абонентов/, Хуавэй — 8,76 проц /более 452 тыс. абонентов/. Замыкает пятерку Леново — 4,51 проц /примерно 233 тыс. абонентов/. Мобильные телефоны других компаний используют 18,8 проц пользователей /более 973 тыс. абонентов/.
К концу 2017 года число абонентов мобильной связи в Грузии достигло 5,7 млн —0—
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