До Android 9 Pie обновят еще девять смартфонов

В Сети появилось сообщение о предстоящем обновлении до недавно выпущенной компанией Google версии мобильной операционной системы Android 9 Pie еще девяти смартфонов, в числе которых — не только флагманы.

Когда новая операционная система Android 9 Pie официально увидела свет, вендоры начали анонсировать свои планы по обновлению устройств до очередной версии программной платформы. Сегодня о перспективах обновления своих устройств до Pie официально рассказала компания Sony. Более подробно новое сообщение рассматривалось Беном Шуном (Ben Schoon) на страницах ресурса 9to5google.com со ссылкой на блог Sony.

Sony обновит до Android 9 Pie флагманы и устройства среднего класса Xperia

Некоторые смартфоны компании получат обновление до Android 9 Pie довольно скоро. При этом, список устройств, которым предстоит работать под управлением новой операционной системы, достаточно широк. Радует, что, несмотря на спад продаж, компания остается в тренде.

Свои премиальные устройства Sony обновит до Android 9 Pie в ноябре 2018 года. В их числе — флагманы компании двух последних поколений (версии Premium и Compact). Впрочем, ряд смартфонов среднего класса от Sony также получат обновление, но уже в начале 2019 года.

Смартфоны Sony Xperia, которые обновят до Android 9 Pie в ноябре 2018 года

Sony Xperia XZ2 Sony Xperia XZ2 Premium

Sony Xperia XZ2 Compact

Sony Xperia XZ1 Sony Xperia XZ1 Compact

Sony Xperia XZ Premium

Смартфоны Sony Xperia, которые получат обновление до Android 9 Pie в начале 2019 года

Sony Xperia XA2 Sony Xperia XA2 Plus

Sony Xperia XA2 Ultra

Обсудить обновления различных умных телефонов до Android 9 Pie и новые функции очередной версии развиваемой компанией Google программной платформы читатели могут в Telegram-чате.