Ещё
До Android 9 Pie обновят еще девять смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До Android 9 Pie обновят еще девять смартфонов 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
В Сети появилось сообщение о предстоящем обновлении до недавно выпущенной компанией Google версии мобильной операционной системы Android 9 Pie еще девяти смартфонов, в числе которых — не только флагманы.
Когда новая операционная система Android 9 Pie официально увидела свет, вендоры начали анонсировать свои планы по обновлению устройств до очередной версии программной платформы. Сегодня о перспективах обновления своих устройств до Pie официально рассказала компания Sony. Более подробно новое сообщение рассматривалось Беном Шуном (Ben Schoon) на страницах ресурса 9to5google.com со ссылкой на блог Sony.
Sony обновит до Android 9 Pie флагманы и устройства среднего класса Xperia
Некоторые смартфоны компании получат обновление до Android 9 Pie довольно скоро. При этом, список устройств, которым предстоит работать под управлением новой операционной системы, достаточно широк. Радует, что, несмотря на спад продаж, компания остается в тренде.
Свои премиальные устройства Sony обновит до Android 9 Pie в ноябре 2018 года. В их числе — флагманы компании двух последних поколений (версии Premium и Compact). Впрочем, ряд смартфонов среднего класса от Sony также получат обновление, но уже в начале 2019 года.
Смартфоны Sony Xperia, которые обновят до Android 9 Pie в ноябре 2018 года
Sony Xperia XZ2  Sony Xperia XZ2 Premium
Sony Xperia XZ2 Compact
Sony Xperia XZ1  Sony Xperia XZ1 Compact
Sony Xperia XZ Premium
Смартфоны Sony Xperia, которые получат обновление до Android 9 Pie в начале 2019 года
Sony Xperia XA2  Sony Xperia XA2 Plus
Sony Xperia XA2 Ultra
Обсудить обновления различных умных телефонов до Android 9 Pie и новые функции очередной версии развиваемой компанией Google программной платформы читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Google придумала, как увеличить скорость загрузки страниц в Chrome Google может представить Pixel Watch уже в октябре В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму610
Новая цель России и другие события дня9
Китай передал России секретные данные о ЦРУ96
Раскрыт большой обман «Дома-2»70
«Молимся»: Разин о состоянии впавшей в кому певицы16
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:22
Дайвер сделал селфи с гигантским китом
Безумный мир
00:29
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Армия Оружие
00:50
Выход российских космонавтов в открытый космос завершен
Наука и техника
00:35
Наводнение в Индии
В мире
00:26
В Сеть выложили видео московского «апокалипсиса»
Новости Москвы
00:21
Звездопад года
Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение