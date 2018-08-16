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Google может представить Pixel Watch уже в октябре
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Google может представить Pixel Watch уже в октябре 

Android Insider 53 минуты назад
Фото: Android Insider
Слухи о скором выходе Pixel Watch не прекращаются и по сей день. Компания сама даёт поводы полагать, что выход часов уже совсем близко. И, скорее всего, часы представят уже в октябре этого года вместе с новыми смартфонами. А теперь давайте поймем, почему мы пришли к такому мнению.
Всё дело в новых правилах публикации приложений для Wear OS в Google Play. В настоящее время процесс утверждения приложения является необязательным. И любой разработчик может выпустить приложение для Wear OS без каких-либо дополнительных условий.
Но с 1 октября этого года ситуация изменится. Новые Wear-приложения должны будут проходить обязательный процесс проверки модераторами Google Play. Под этим понимается оценка соответствия приложения гайдлайнам Google и его функциональных возможностей. При этом стоит отметить, что если Wear-приложение не прошло проверку, это никак не скажется на приложении для смартфонов.
Мы надеемся, что процесс проверки приложений улучшит качество использования Wear-приложений среди широкого спектра устройств доступных вашим пользователям.
Компания также поделилась основными проблемами, с которыми могут столкнуться разработчики во время процесса проверки. Первое — это поддержка различных типов экранов. Это могут быть и квадратные дисплеи, и круглые с вырезами — вариантов действительно немало. Второе — это скриншоты. Google заметила, что многие приложения для Wear OS в Google Play не имеют скриншотов. Чтобы пройти проверку, разработчики должны будут использовать хотя бы один скриншот.
Но к чему всё это? Наверняка компания желает улучшить качество приложений для Wear OS не просто так. Скорее всего, Google планирует удивить потребителей в октябре этого года, представив Pixel Watch.
А что думают по этому поводу наши читатели?
Мнением делитесь в Telegram-чате или ниже в комментариях.
По материалам Google
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