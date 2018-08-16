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Google представила Android 9 Pie (Go Edition)
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Google представила Android 9 Pie (Go Edition) 

Игромания.ру 53 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Компания Google анонсировала версию Android 9 Pie (Go edition), хотя предыдущая система Android Oreo (Go edition) особой популярности не снискала. Разработчики заявили, что облегчённая «девятка» запускается быстрее, является более безопасной и стабильной. А ещё она даёт больше места для пользовательских файлов, чем Oreo.
Отмечается, что Android 9 Pie (Go edition) занимает на 500 МБ меньше места. Таким образом, свободной памяти оказывается порядка 3 ГБ. Ведь обычно слабые смартфоны семейства Go располагают 8 ГБ ПЗУ.
Кроме того, в компании улучшили ряд фирменных приложений. К примеру, Google Go умеет читать веб-страницы голосом, YouTube Go предлагает режим галереи для загружаемого контента, а Maps Go поддерживает пошаговые инструкции.
Операционная система Android Go рассчитана на слабые смартфоны с производительностью уровня 2010-2012 годов. Зачастую они рассматриваются как бюджетные замены кнопочным телефонам, а цена может начинаться с 30 долларов. Разумеется, более всего они востребованы на развивающихся рынках. И на текущий момент их продают в более чем 120 странах. Сами же смартфоны с Android Go уже выпустили более 100 производителей, в том числе гиганты вроде Nokia, Asus и другие.
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