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В Google Play теперь можно не переживать о мобильном трафике
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В Google Play теперь можно не переживать о мобильном трафике 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Большинство пользователей мобильного интернета, волей-неволей «сидят» на ограниченных тарифных планах (ибо безлимит дорогой). Однако это не мешает им скачивать обновления программ из того же Google Play, забывая выставить лимиты. В результате многие «попадают на деньги», расходуя гигабайты быстрее, чем заканчивается месяц. Но теперь в Google Play появилась настройка, которая позволяет не переживать на этот счёт.
В версии 11.1.30 и новее есть функция, которая выводит сообщение о большом объёме загружаемого приложения. Система уточнит, хочет ли пользователь скачать файл через мобильную сеть или Wi-Fi. Также можно настроить скачивание по умолчанию.
При этом отметим, что эта функция работает только с новыми приложениями (которые ранее не были установлены или же их удалили). Регулярные обновления будут скачиваться автоматически.
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