Google добавила в Google Play полезную функцию для экономии трафика

В каталоге Google Play появилась возможность вручную установить приоритет на использование типа соединения с Сетью при загрузке приложений, убедился AndroidInsider.ru. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать, скачивать ли контент, используя Wi-Fi или сотовые данные.

На данный момент доступно три возможных варианта:

— Загрузка только через Wi-Fi; — Любая сеть (Wi-Fi или сотовые данные); — Всегда спрашивать.

Если выбрать последний пункт меню, каждый раз перед началом скачивания приложения устройство спрашивать, какой тип соединения с Сетью вы предпочтете для загрузки, информируя об объеме загружаемых данных. Таким образом Google рассчитывает существенно сэкономить сотовый трафик пользователей.

Как отключить загрузку приложений из Google Play по сотовой сети

Чтобы произвести настройку приоритетов, необходимо проделать следующие шаги:

— Запустите клиент Google Play; — Откройте контекстное меню по нажатию на клавишу трех горизонтальных полос в левом верхнем углу; — Выберите раздел «Настройки»;

— Перейдите во вкладку «Скачивание приложений: настройки» и выберите нужный вариант в появившемся диалоговом окне.

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