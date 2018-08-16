Ещё
Google добавила в Google Play полезную функцию для экономии трафика
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Германии признали Крым российским
В Германии признали Крым российским

Google добавила в Google Play полезную функцию для экономии трафика 

Android Insider 3 часа назад
Фото: Android Insider
В каталоге Google Play появилась возможность вручную установить приоритет на использование типа соединения с Сетью при загрузке приложений, убедился AndroidInsider.ru. Теперь пользователи смогут самостоятельно выбирать, скачивать ли контент, используя Wi-Fi или сотовые данные.
На данный момент доступно три возможных варианта:
— Загрузка только через Wi-Fi; — Любая сеть (Wi-Fi или сотовые данные); — Всегда спрашивать.
Если выбрать последний пункт меню, каждый раз перед началом скачивания приложения устройство спрашивать, какой тип соединения с Сетью вы предпочтете для загрузки, информируя об объеме загружаемых данных. Таким образом Google рассчитывает существенно сэкономить сотовый трафик пользователей.
Как отключить загрузку приложений из Google Play по сотовой сети
Чтобы произвести настройку приоритетов, необходимо проделать следующие шаги:
— Запустите клиент Google Play; — Откройте контекстное меню по нажатию на клавишу трех горизонтальных полос в левом верхнем углу; — Выберите раздел «Настройки»;
— Перейдите во вкладку «Скачивание приложений: настройки» и выберите нужный вариант в появившемся диалоговом окне.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения Google знает о проблеме Pixel XL и обещает починить сломанную быструю зарядку Google официально запустила облачный сервис Google One
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москвич с оружием устроил кровавую бойню116
Раскрыт большой обман «Дома-2»17
В Германии признали Крым российским68
Хакеры раскрыли коварные планы Киева в Донбассе76
Появились фото побоев сестер Хачатурян67
Видео
00:37
В Германии признали Крым российским
Политика В мире
01:37
«Совсем ты головой поехал»: разборка Соловьева и Доренко
Общество
00:26
ЧП в московском метро попало на видео
Происшествия
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
00:25
Танцы Поклонской на тайной свадьбе попали на видео
Общество
38:59
«С ролью супермена США не справились»
Политика В мире
01:05
Появились фото побоев сестер Хачатурян
Происшествия
01:14
Меркель подождет: Путин едет на свадьбу
Политика Статьи
04:26
Путину не хватило позитива в соцсетях
Политика
04:10
«Каминг-аут невозможен»: Земфира об отношениях с Литвиновой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение