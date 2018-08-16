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Спецверсию iPhone 2018 года для миллиардеров уже можно купить
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Спецверсию iPhone 2018 года для миллиардеров уже можно купить 

Ferra.ru 52 минуты назад
Фото: Игромания.ру
Компания Goldgenie, специализирующаяся на драгоценной отделке мобильных устройств, открыла предварительный заказ на ещё не анонсированную Apple версию iPhone 2018 года выпуска.
Обновлённый iPhone X обозначен у Goldgenie под названием iPhone Xs. Он предлагается в версии Billionaire Solid Gold edition (издание для миллиардеров в чистом золоте) с 256 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 50 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 64 тысяч долларов США. И это ещё с учётом скидки в 50%, а полная стоимость составит 100 тысяч фунтов стерлингов, что составляет около 127 тысяч долларов США.
Согласно более ранним утечкам, осенью Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, новый iPhone X и iPhone X Plus, а также 6,1-дюймовую «бюджетную» LCD-модель, условно называемую iPhone 9. Все они получат безрамочный дизайн, функцию распознавания пользователя по лицу Face ID и ускоренный процессор A12. Старшие две модели оснащаются двойными основными камерами, а младшая — обычной одинарной.
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