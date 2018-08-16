Прослушивает ли вас ваш смартфон?

Современный человек не расстается со своим смартфоном. Он использует его для работы, общения с родными и близкими, развлечений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые государства или отдельно взятые корпорации начали масштабные программы слежки.

Вот один из примеров. Ранее газета The New York Times сообщала, что в Google Play обнаружили сотни различных приложений с внедренным кодом Alphonso, который при помощи микрофона телефона собирает информацию, используемую затем в рекламных целях. То есть речь идет о некоем «не нужном» пользователю аналоге проекта Shazam.

Впрочем, не спешите прятать смартфон в дальний угол комнаты: согласно данным, Alphonso записывает не речь человека, а лишь звуки, поступающие с телевизора или иного электронного устройства.

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