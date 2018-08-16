«Яндекс» ищет продавцов для своего смартфона

«Мегафон», Компания «Яндекс» готовит почву для начала продаж своего «секретного» смартфона, и уже ведёт переговоры с ритейлерами. В их числе МТС «Вымпелком» , а также группа «М.видео-Эльдорадо». По информации «Ведомостей», некоторые из них рассматривают такую возможность, но детали не раскрывают. Другие же не комментируют ситуацию.

В июле сообщалось о модели YNDX-000SB устройства «Яндекс. Телефон». Он был замечен в базе данных ЕЭК , однако никаких спецификаций не сообщалось. По данным инсайдеров, это будет модель бюджетного класса с ценником в районе 10-12 тысяч рублей. Однако позже появились сведения о росте цены до 14 990, 16 990 и даже 20 000 рублей! Последние — явно из-за роста курса доллара.

При этом соглашения не удаётся достичь по причине низкой прибыльности продаж смартфона «Яндекса», что не устраивает компании. Речь идёт о доходности в 3-8 процентов, что очень мало для такого бизнеса.