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«Яндекс» ищет продавцов для своего смартфона
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«Яндекс» ищет продавцов для своего смартфона 

Игромания.ру 2 часа назад
Фото: Игромания.ру
Компания «Яндекс» готовит почву для начала продаж своего «секретного» смартфона, и уже ведёт переговоры с ритейлерами. В их числе МТС, «Мегафон», «Вымпелком», а также группа «М.видео-Эльдорадо». По информации «Ведомостей», некоторые из них рассматривают такую возможность, но детали не раскрывают. Другие же не комментируют ситуацию.
В июле сообщалось о модели YNDX-000SB устройства «Яндекс. Телефон». Он был замечен в базе данных ЕЭК, однако никаких спецификаций не сообщалось. По данным инсайдеров, это будет модель бюджетного класса с ценником в районе 10-12 тысяч рублей. Однако позже появились сведения о росте цены до 14 990, 16 990 и даже 20 000 рублей! Последние — явно из-за роста курса доллара.
При этом соглашения не удаётся достичь по причине низкой прибыльности продаж смартфона «Яндекса», что не устраивает компании. Речь идёт о доходности в 3-8 процентов, что очень мало для такого бизнеса.
Также, по данным источников, планируется сначала продать 20 тысяч смартфонов, их завезут осенью, что очень мало на фоне 28 миллионов ежегодных продаж. Возможно, таким образом «Яндекс» хочет перетянуть пользователей на свои сервисы, вместо служб Google. Получится или нет — другой вопрос.
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