«Яндекс» ищет продавцов для своего «секретного» смартфона

«Мегафона», «Яндекс» обсуждает с розничными сетями МТС «Вымпелкома» и группой «М.видео-Эльдорадо» продажи своего нового смартфона. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знающий это от одной из сторон переговоров. Представитель «Вымпелкома» подтвердил «Ведомостям», что оператор рассматривает предложение «Яндекса». То, что « М.видео -Эльдорадо» обсуждает с «Яндексом» продажи нового смартфона, подтверждает представитель ритейлера Валерия Андреева . Детали переговоров она, как и представитель «Вымпелкома», комментировать не стала. Представитель «Мегафона» говорит, что компания обсуждает с «Яндексом» возможность продажи смартфона, но никаких договоренностей пока не достигнуто. Представитель МТС отказался от комментариев.

О существовании устройства «Яндекс. Телефон» модели YNDX-000SB стало известно в июле — оно появилось в реестре криптографических средств, ввоз которых разрешен в страны Евразийского экономического союза . «Яндекс» не называет никаких технических характеристик смартфона. В целом они соответствуют параметрам китайских смартфонов в ценовой категории 10 000–12 000 руб., говорят источники «Ведомостей», знакомые с участниками переговоров.

По их словам, первую партию смартфонов «Яндекс» планировал импортировать в Россию осенью, она может составить около 20 000 аппаратов. По данным одного из собеседников «Ведомостей», на старте переговоров обсуждаемая цена аппарата составляла 14 990 руб., но сейчас из-за роста курса доллара увеличилась до 16 990 руб. Другой говорит о 20 000 руб. Однако оба собеседника «Ведомостей», а также сотрудник одной из розничных сетей признают, что договориться о продажах пока не удается: «Яндекс» требует минимальных наценок на свои смартфоны. Человек, знающий детали переговоров от одной из сторон, говорит о 3–5%, другой источник — примерно о 8%. О том, что крайне низкая маржинальность продаж смартфона «Яндекса» не устраивает ритейлеров, сказал сотрудник одного из них.

Представитель «Яндекса» заявил, что слухи не комментирует.

Доходность продаж в 3–8% крайне низка для такого локального бренда смартфонов, как «Яндекс», считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин . По его словам, приемлемый показатель для такого рода устройств — 30% и выше. По мнению Муртазина, новый аппарат «Яндекса» должен стать демонстрацией возможностей поисковика. Например, «Яндекс» может убрать из работающего на Android аппарата все сервисы Google , чтобы показать пользователю: комфортно существовать в его экосистеме можно и без них, полагает Муртазин.

Очевидно, «Яндексу» хотелось бы, чтобы у пользователей был смартфон с максимальным набором его сервисов, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков . Но 20 000 аппаратов, при том что в России ежегодно продается около 28 млн таких устройств, очень мало, констатирует он. По словам Кускова, и ритейлерам, и производителям смартфонов не интересно сотрудничать с брендами, продающими смартфоны ограниченными партиями. О массовых продажах можно говорить, если бренд поставляет на рынок несколько миллионов аппаратов в год, при заметной рыночной доле сотрудничество с ним становится привлекательным, рассуждает Кусков.

Смартфон «Яндекса» не единственный гаджет поисковика. В начале июля он выпустил на рынок первую партию умных колонок «Яндекс. Станция» с голосовым помощником «Алиса». Колонка позволяет пользователю с помощью голосовых команд находить и выключать треки с «Яндекс. Музыки», фильмы с ivi.ru и из «Амедиатеки», управлять охранными системами «Гольфстрим». В середине июля стало известно, что «Яндекс» собирается выпустить устройство для управления домашними приборами и контроля за инженерными системами. Новый контроллер «Яндекса», по словам человека, близкого к компании, сможет управлять и телевизором. Другой источник говорит, что контроллер также сможет собирать данные с установленных в квартире датчиков протечек, открывания дверей, задымления и передавать их хозяину с помощью специального мобильного приложения.