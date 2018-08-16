«Ведомости»: «Яндекс» начал поиск партнеров для продажи своего «секретного» смартфона

Представитель «МегаФона» говорит, что компания обсуждает с «Яндексом» возможность продажи смартфона, но никаких договоренностей пока не достигнуто. Представитель МТС отказался от комментариев.

Напомним, в июле 2018 года в реестре криптографических средств, которые разрешили ввозить в страны Евразийского экономического союза , появилось устройство «Яндекс. Телефон» — модель YNDX-000SB. Устройства «Яндекса» похожи по параметрам на китайские смартфоны, которые продают по цене 10-12 тысяч рублей, знает собеседник издания.

«Яндекс» хотел ввести в Россию первую партию осенью 2018 года. Сначала речь шла о цене в 14990 рублей, но из-за роста курса доллара цена также выросла до 16990 рублей, указывают «Ведомости» . По словам другого источника, компания планирует продавать устройства по цене в 20 тысяч рублей.

Собеседники издания признают, что договориться о продажах пока не удается: «Яндекс» требует минимальных наценок на свои смартфоны — не более 8% — а это не устраивает розничные сети.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уверен, что для локального бренда, как «Яндекс», наценка в 3-8% является очень низкой. По его мнению, для подобных смартфонов приемлемый показатель доходности — 30% и больше.

Представитель «Яндекса» заявил, что слухи не комментирует.