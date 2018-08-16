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Intel показала свою первую видеокарту в коротком видео
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Intel показала свою первую видеокарту в коротком видео 

Ferra.ru 26 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания Intel мельком показала свою первую видеокарту в небольшом видеоролике. Тизерное видео было опубликовано в официальном аккаунте Intel Graphics в Twitter.
Ранее в этом году Intel объявила, что первое собственное дискретное решение для графики она собирается представить в 2020 году. В новом ролике снова упоминается цифра 2020 и показано очертание видеокарты.
Свои намерения по выпуску видеокарт Intel обозначила в ноябре 2017 года, когда объявила о вербовке Раджи Кодери (Raja Koduri), который был главой графического направления в AMD. Аналитики предсказывают выпуск продукции в 2020 году, которая сможет «агрессивно» конкурировать с AMD Radeon и NVIDIA GeForce.
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