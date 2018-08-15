Google официально запустила облачный сервис Google One

Через три месяца бета-тестирования компания Google официально выпустила облачное хранилище Google One. Анонс новейшего продукта, призванного объединить сразу несколько сервисов поискового гиганта, состоялся 15 мая в ходе конференции Google I/O.

Прежде всего, пользователям Google One будут доступны более выгодные цены на аренду пространства в облаке. Так, теперь за 9,99 долларов в месяц можно приобрести доступ к хранилищу объемом 2 ТБ, тогда как прежде за те же деньги предоставлялся вдвое меньший объем. Кроме того, появились тарифы на 200 ГБ за 2,99 и 100 ГБ за 1,99 доллара соответственно.

Google One — отличия от Google Drive

Помимо обновленных тарифных планов, подписчики Google One получат круглосуточную техническую поддержку по любому продукту Google, а также возможность поделиться пространством в облаке с родными и близкими, открыв им доступ к своему хранилищу.

При помощи Google One пользователи смогут не только взаимодействовать с файлами, выгруженными в облако, но и получать доступ ко всем вложениям, которые когда-либо были отправлены или получены посредством Gmail, а также всем фотографиям и видеозаписям из сервиса «Google Фото».

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Приложение: Google One Разработчик: Google LLC Категория: Работа

Цена: Бесплатно

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