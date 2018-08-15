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Десять фактов о шопинге россиян на eBay
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Десять фактов о шопинге россиян на eBay 

Вести Экономика 3 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» В 2018 г. мобильное приложение eBay празднует десятилетний юбилей. В честь этого события эксперты площадки собрали десять интересных фактов о покупках и продажах российских пользователей платформы.
1. За период с 2014 по 2018 гг. мобильное приложение eBay было скачено более 57 млн раз.
2. 12 часов дня — самое популярное время для поиска вещей на eBay через смартфон.
3. Люди не любят шопинг по утрам — 73% покупок «buy-it-now» приходятся на промежуток времени с 12:00 до 00:00. Основная активность пользователей наблюдается в вечернее время.
4. В среднем, каждый человек, установивший приложение eBay на телефон, проводит в нем около 11 минут в день.
5. «Мода», «Электроника» и «Коллекционные товары» являются самими популярными категориями среди мобильных пользователей.
6. Пользователи мобильных устройств на операционной системе Android в три раза чаще скачивают приложение eBay, чем пользователи iOS.
7. Легче всего люди тратят деньги на недорогие вещи. В топ самых покупаемых товаров с функцией «buy-it-now» входят защитные чехлы на смартфоны и косметические средства.
8. Самой дорогой покупкой с мобильного телефона за период с июня 2012 по июнь 2018 гг. стал автомобиль Bentley.
9. В топ-5 самых популярных товаров, которые ищут покупатели на eBay.com со смартфонов, входят iPhone 7, New Balance, iPhone X, iPhone 6, iPhone 6s. На них пришлось более 400 тыс. поисковых запросов за прошедший год.
10. Гаджеты компании Apple стабильно составляют более 40% самых дорогих продуктов, приобретенных на eBay через смартфон.
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