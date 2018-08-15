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Microsoft выпустила приложение, которое объединит Android и Windows в экосистему
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Microsoft выпустила приложение, которое объединит Android и Windows в экосистему 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Microsoft выпустила стабильную сборку приложения Your Phone, объединяющего Android-смартфоны и компьютеры на Windows 10 в целостную экосистему. Пока новинка недоступна в каталог Google Play, распространяясь исключительно через магазин приложений Microsoft Store.
По замыслу Microsoft, приложение должно стать аналогом функции Continuity, объединяющей iPhone и Mac. Будучи установленным на Android-смартфон, Your Phone позволяет в режиме реального времени перемещать на компьютер файлы из памяти смартфона, избегая проводного подключения.
Continuity для Windows
Несмотря на то что пользователям уже доступна стабильная сборка Your Phone, она по-прежнему неспособно выполнять некоторые из заявленных разработчиком задач. Например, приложение все еще не позволяет скопировать ссылку на смартфоне, а вставить на ПК и выводить на экран монитора уведомления.
К сожалению многих пользователей, приложение Your Phone совместимо только со смартфонами, работающими под управлением Android версии не ниже 7.0, и только с компьютерами на Windows 10. Обеспечить совместимость устройств на базе более ранних версий ОС разработчику не удалось.
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