Microsoft выпустила приложение, которое объединит Android и Windows в экосистему

Microsoft выпустила стабильную сборку приложения Your Phone, объединяющего Android-смартфоны и компьютеры на Windows 10 в целостную экосистему. Пока новинка недоступна в каталог Google Play, распространяясь исключительно через магазин приложений Microsoft Store.

По замыслу Microsoft, приложение должно стать аналогом функции Continuity, объединяющей iPhone и Mac. Будучи установленным на Android-смартфон, Your Phone позволяет в режиме реального времени перемещать на компьютер файлы из памяти смартфона, избегая проводного подключения.

Continuity для Windows

Несмотря на то что пользователям уже доступна стабильная сборка Your Phone, она по-прежнему неспособно выполнять некоторые из заявленных разработчиком задач. Например, приложение все еще не позволяет скопировать ссылку на смартфоне, а вставить на ПК и выводить на экран монитора уведомления.

К сожалению многих пользователей, приложение Your Phone совместимо только со смартфонами, работающими под управлением Android версии не ниже 7.0, и только с компьютерами на Windows 10. Обеспечить совместимость устройств на базе более ранних версий ОС разработчику не удалось.

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