Lenovo выпустит Windows-ПК на базе процессора Snapdragon 850

Китайская компания Lenovo работает над новым компьютером на базе процессора Snapdragon 850. Это будет полноценный ПК под управлением Windows 10 от Microsoft , и его уже протестировали в бенчмарке GeekBench.

Процессор Snapdragon 850 — это все тот же Snapdragon 845, только немного разогнанный и заточенный под Windows 10. В паре с этой системой он сможет выдать максимум производительности, которая в сравнении с 845 выросла на немалые 30 процентов, как написано в пресс-релизе. Частота CPU составляет 2,96 ГГц в пике, и здесь он работает в паре с 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X. Тест в GeekBench показал 25-процентный рост производительности в сравнении с компьютером ASUS NovaGo, собранном на Snapdragon 835 в одноядерном режиме, а вот в многоядерном режиме Snapdragon 850 показал лишь 10-процентное превосходство, так что все не так уж радужно, как рассказывает сама Lenovo.

Ее новый компьютер под управлением Windows 10 Home должен выйти в четвертом квартале текущего года, но нельзя не отметить, что классические программы под Windows пока что будут запускаться в режиме эмуляции x86 — x64 на данный момент не поддерживается. Также нельзя забывать, что свои ПК на базе Snapdragon 850 готовят американские компании Dell и HP.