VR-гарнитура StarVR One умеет отслеживать направление взгляда

Компания StarVR показала на выставке SIGGRAPH 2018 новую гарнитуру виртуальной реальности StarVR One. Её особенностью стала функция отслеживания взгляда пользователя и другие улучшения.

Гарнитура предназначена для коммерческого и развлекательного сегментов. Её оснастили двумя AMOLED-дисплеями по 1830 х 1464 пикселя каждый с частотой обновления 90 к/сек. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 210° и 130° соответственно.

Также новинка получила систему отслеживания движений пользователя при помощи базовых станций. Зона действия составляет 10 на 10 метров. А версия StarVR One XT дополнительно получит встроенные активные оптические маркеры.

StarVR One не оснащена наушниками, что позволяет использовать любую персональную акустику, которая подходит по габаритам. Вес новинки составляет 450 грамм. Стоимость и дата выхода пока не уточняются.

Производитель рекомендует следующую минимальную конфигурацию ПК:

Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 2700X;

ОЗУ: 16 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080.