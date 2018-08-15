Ещё
VR-гарнитура StarVR One умеет отслеживать направление взгляда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

VR-гарнитура StarVR One умеет отслеживать направление взгляда 

Игромания.ру 49 минут назад
Фото: Игромания.ру
Компания StarVR показала на выставке SIGGRAPH 2018 новую гарнитуру виртуальной реальности StarVR One. Её особенностью стала функция отслеживания взгляда пользователя и другие улучшения.
Гарнитура предназначена для коммерческого и развлекательного сегментов. Её оснастили двумя AMOLED-дисплеями по 1830 х 1464 пикселя каждый с частотой обновления 90 к/сек. Углы обзора по горизонтали и вертикали составляют 210° и 130° соответственно.
Также новинка получила систему отслеживания движений пользователя при помощи базовых станций. Зона действия составляет 10 на 10 метров. А версия StarVR One XT дополнительно получит встроенные активные оптические маркеры.
StarVR One не оснащена наушниками, что позволяет использовать любую персональную акустику, которая подходит по габаритам. Вес новинки составляет 450 грамм. Стоимость и дата выхода пока не уточняются.
Производитель рекомендует следующую минимальную конфигурацию ПК:
Процессор: Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 7 2700X;
ОЗУ: 16 ГБ;
Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080.
Игромания.ру: последние новости
СМИ: Google следит за всеми В Google Chrome появилась «ленивая загрузка» Появилась программа Microsoft Your Phone
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Крымского моста появилась новая проблема125
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения51
В США насторожились из-за ненормального российского спутника144
Захарова констатировала провал США218
В московском метро произошел сбой6
Видео
02:06
Москва в опасности: МЧС рассылает сообщения
Погода Новости Москвы
01:00
Мария Шукшина чудом избежала смерти
Шоу-бизнес
00:37
Су-35С подняты по тревоге на Дальнем Востоке
Войска Армия
07:19
У Крымского моста появилась новая проблема
Общество
03:26
Названа причина смерти Успенского
Общество
02:44
В московском метро произошел сбой
Происшествия Новости Москвы
01:31
Захарова констатировала провал США
Политика
01:15
«Новый» украинский танк стреляет тушенкой?
Оружие Армия
05:51
Следователь назвал причастных к убийству Листьева
Происшествия
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение