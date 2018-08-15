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МТС поможет костромичам распечатать фотографии прямо из смартфона
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МТС поможет костромичам распечатать фотографии прямо из смартфона 

k1news.ru 4 часа назад
Фото: k1news.ru
ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, запустил сервис прямой печати фотографий из облачного приложения на смартфоне. Накопившиеся фото летних путешествий, отдыха на море, встречи с друзьями и родными теперь можно распечатать, не выходя их дома за пару секунд, и получить снимки уже на следующий день.
Абоненты МТС теперь могут отправить на печать фотографии в популярных форматах 10x15, 15x20, 20x30. Достаточно загрузить в облачное приложение «Вторая память» нужные снимки, выбрать формат печати и пункт доставки. Получить на руки фотографии можно будет на следующий день. Когда фотографии будут готовы, пользователю придет SMS.
«В смартфонах обычно хранятся тысячи фотографий, которые дороги нашим землякам как воспоминания о встречах с любимыми, друзьями. Мы нашли способ дать новую жизнь этим снимкам — теперь в два клика их можно распечатать. Больше не нужно загружать фото на компьютер, а оттуда на флэшку, потом искать время, чтобы сходить в салон. Стоимость печати через приложение будет на 30 процентов ниже, чем при походе в стандартный фотосалон Костромы — так, наши digital-сервисы экономят время и деньги пользователей», — говорит директор МТС в Костроме Василий Голуб.
Забрать готовые фотографии можно в постаматах и пунктах выдачи заказов PickPoint в Костроме и области или заказать доставку курьером.
«Вторая память» — облачное хранилище, которое позволяет копировать в облако фото и видеоархив, записную книжку, музыку и другие данные. Объем облачного хранилища от 5 ГБ до 1 ТБ. Пять гигабайт свободного места в облачном сервисе бесплатно доступны любому клиенту МТС тарифов с включенным пакетом интернета. Пользоваться облачным хранилищем можно со смартфонов и планшетов на iOS и Android, а также с настольных компьютеров и ноутбуков.
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