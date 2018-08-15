Android Pie убивает все приложения для записи телефонных разговоров

Приложения для записи телефонных разговоров не будут работать на устройствах с установленной Android 9.0 Pie, убедились разработчики команды XDA, изучив актуальную версию мобильной ОС от Google . Так поисковый гигант борется с незаконной фиксацией содержания звонков, способных даже теоретически компрометировать одного из собеседников.

Первый шаг навстречу будущему без приложений для записи разговоров Google сделала еще с выходом Android 6.0 Marshmallow. Тогда компания удалила из операционной системы соответствующий API, но сторонние разработчики создали собственный аналог, оказавшийся даже лучше официального решения, чем продлили жизнь ПО для фиксации вызовов.

Записать телефонный разговор на Android

Теперь, с обновлением до Android 9.0 Pie, пользователи смогут вести запись телефонных разговоров только при условии наличия root-прав. В этом случае Google не сможет воспрепятствовать вашему желанию зафиксировать содержание беседы, снимая с себя всякую ответственность. Однако, полагает поисковый гигант, едва ли на такой шаг пойдет большинство пользователей.

В то, что Google может так радикально поступить с одной из важнейших функций Android, не верилось до конца. Еще во время тестирования Android Pie сообщалось, что компания тестирует встроенное приложение для фиксакции звонков, которое будет предупреждать собеседника на другом конце провода о том, что со следующей секунды все его слова будут записаны.

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