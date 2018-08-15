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Android 9 Pie полностью запрещает запись телефонных разговоров
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Android 9 Pie полностью запрещает запись телефонных разговоров 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Android Insider
Свежая операционная система Android 9.0 Pie полностью блокируют запись телефонных разговоров, если телефон не взломан смартфоне для получения root-прав. На это обратили внимание пользователи сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.
Ранее Google уже предпринимала попытки бороться с записью телефонных разговоров, причём давольно давно. Уже с выпуском операционной системы Android Marshmallow в 2015 году, Google убила официальный API для записи звонков, оставив сторонних разработчиков с необходимостью придумывать собственные способы сделать это. Разработчики справились и альтернативное решение оказалось даже в чём-то лучше.
Теперь разработчики известных приложений для записи ACR и Call Recorder от BoldBeast подтвердили, что Google закрыла обходной путь, которые они использовали для записи, оставив только методы для рутованых смартфонов. Конечно, root-права можно и получить, но не каждый пользователь смартфона пойдёт на это.
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