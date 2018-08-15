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Apple работает над созданием «чипа здоровья»
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Apple работает над созданием «чипа здоровья» 

Ведомости 3 часа назад
Корпорация Apple работает над созданием специализированного чипа, который может считывать информацию о здоровье человека. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные о вакансиях компании.
Так, в сообщении Apple от 1 августа говорится, что компания ищет инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса». Из июньского списка вакансий следует, что компания надеется продолжить работу с оптическими датчиками. Такие, в частности, встроены в часы Apple, которые могут измерять частоту сердечных сокращений. 10 июля компания публиковала объявление о найме архитектора ASIC для новых датчиков и сенсорных систем для будущих продуктов Apple.
Создание пользовательских чипов поможет Apple повысить эффективность своего оборудования и расширить его функционал и защитить от подделок.
В начале месяца капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн. Корпорация разрабатывает чипы для iPhone, iPad, AirPods и Apple Watch. Ранее Bloomberg сообщал о планах Apple по разработке чипов для компьютеров Mac.
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