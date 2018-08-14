Ещё
Samsung исправила ошибку совместимости с Android Pie
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Samsung исправила ошибку совместимости с Android Pie 

Android Insider 30 минут назад
Фото: Android Insider
Кроме того, одно из популярных приложений от лидера рынка смарфтонов получило новое название.
Смартчасы от Samsung получили новое имя — Galaxy Watch, дебют которых рассматривался ранее. Впрочем, операционная система Tizen, а не Wear OS, по-прежнему является программной платформой этих устройств. По-другому называется теперь и приложение для соединения с часами и управления ими. Более подробно, о новом имени приложения и исправлении рассматривавшейся ранее ошибки рассказано Адрианом Диаконеску (Adrian Diaconescu) на страницах ресурса phonearena.com.
Samsung Gear теперь называется Galaxy Wearable
Ранее называвшееся Samsung Gear, приложение Galaxy Wearable доступно для загрузки в Google Play. В нем добавлена поддержка Galaxy Watch. Это единственное изменение, указанное в секции «что нового» в обновлении (14 августа 2018 года). Но отмечается также, что было реализовано и сопряжение телефонов под управлением новой ОС Android Pie с носимыми устройствами Gear S3, S2, Gear Sport, Gear Fit 2, Gear Fit 2 Pro и Gear IconX.
Сообщается о совместимости Gear с Android Pie  Для всех этих смартчасов и трэкеров активности отмечались сбои при соединении с новой версией мобильной операционной системы еще с тех пор, когда она была на стадии бета-тестирования и называлась Android P. Ошибка не исчезла и после выхода финальной версии Android Pie.
Согласно нескольким сообщениям в Интернете, ошибка исправлена. Впрочем, для абсолютной уверенности в этом еще рано. Ведь в логе изменений не сказано ни слова о поддержке Android 9 Pie.
Обсудить приложение Galaxy Wearable и совместимость носимых устройств Samsung Gear с Android Pie читатели могут в Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения Как наверняка запретить Google следить за вашим местоположением Недорогой кнопочный смартфон — фото и характеристики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Санкции из ада»: что конгресс приготовил России332
США устроили провокацию у Крымского моста721
Удар Эрдогана по Трампу и другие события дня13
В кабинете российского мэра нашли миллионы рублей129
Кто из российских звезд отказывается выступать в Крыму212
Видео
00:50
Раскрыты подробности свадьбы Поклонской
Общество
03:41
В семье Семенович произошла трагедия
Шоу-бизнес
00:08
В Москве нашли «самый патриотичный подъезд»
Новости Москвы
00:56
Вестерн по-русски: неудачное ограбление поезда
Криминал Происшествия
01:31
Первый месяц проезд на электробусах будет бесплатным
Новости Москвы
01:22
Boeing запросил экстренную посадку над Москвой
Происшествия
00:58
Эрдоган нанес ответный удар Трампу
В мире Конфликты
01:56
Трампа обвинили в разрушении ДРСМД из-за ракет-мишеней
Армия США
06:59
Физики научились ломать спагетти ровно посередине
Технологии Наука и техника
00:53
В «Зарядье» появился отряд волонтеров
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение