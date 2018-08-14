Samsung исправила ошибку совместимости с Android Pie

Кроме того, одно из популярных приложений от лидера рынка смарфтонов получило новое название.

Смартчасы от Samsung получили новое имя — Galaxy Watch, дебют которых рассматривался ранее. Впрочем, операционная система Tizen, а не Wear OS, по-прежнему является программной платформой этих устройств. По-другому называется теперь и приложение для соединения с часами и управления ими. Более подробно, о новом имени приложения и исправлении рассматривавшейся ранее ошибки рассказано Адрианом Диаконеску (Adrian Diaconescu) на страницах ресурса phonearena.com.

Samsung Gear теперь называется Galaxy Wearable

Ранее называвшееся Samsung Gear, приложение Galaxy Wearable доступно для загрузки в Google Play. В нем добавлена поддержка Galaxy Watch. Это единственное изменение, указанное в секции «что нового» в обновлении (14 августа 2018 года). Но отмечается также, что было реализовано и сопряжение телефонов под управлением новой ОС Android Pie с носимыми устройствами Gear S3, S2, Gear Sport, Gear Fit 2, Gear Fit 2 Pro и Gear IconX.

Сообщается о совместимости Gear с Android Pie Для всех этих смартчасов и трэкеров активности отмечались сбои при соединении с новой версией мобильной операционной системы еще с тех пор, когда она была на стадии бета-тестирования и называлась Android P. Ошибка не исчезла и после выхода финальной версии Android Pie.

Согласно нескольким сообщениям в Интернете, ошибка исправлена. Впрочем, для абсолютной уверенности в этом еще рано. Ведь в логе изменений не сказано ни слова о поддержке Android 9 Pie.

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