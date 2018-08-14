«Одноклассники» запустили групповые видеозвонки на сто человек

Для активации новой функции пользователю нужно позвонить одному человеку, после чего по очереди добавлять других участников. Сейчас групповые звонки уже доступны в десктоп-версии «Одноклассников», в приложениях на iOS и на Android.

«Одноклассники» используют собственную нейросеть, которая позволит сохранить высокое качество звонка при большом количестве участников. Лучшее качество видеопотока получит говорящий человек, тогда как у его собеседников видеопоток будет в низком качестве.

Компания планирует обеспечивать хорошую связь во время разговора с таким количеством участников при помощи обычного p2p-соединения. При увеличении количества собеседников приложение с помощи нейросети перенаправит трафик через сервер. В дальнейшем сервис намерен встроить функцию групповых видеозвонков в обычные чаты. Все беседы будут синхронизироваться на все устройства, поэтому пользователь может начать разговор на смартфоне, а потом переключиться на ноутбук.