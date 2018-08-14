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Apple выпустит дешёвый MacBook к октябрю
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Apple выпустит дешёвый MacBook к октябрю 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: СибДепо
Компания Apple может выпустить давно ожидаемую доступную модель MacBook в сентябре или октябре 2018 года. Об этом свидетельствуют данные, полученные тайваньским ресурсом DigiTimes, хорошо известным своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.
Поставки производителя Quanta должны вырасти выше 10 миллионов ноутбуков в четвёртом квартале как раз благодаря «новым недорогим» ноутбукам от Apple.
На настоящий момент должность «доступного» ноутбука Apple занимает 13-дюймовый MacBook Air, который серьёзно не обновлялся уже три года.
Пока неясно, выйдет ли новый ноутбук как MacBook или MacBook Air. Ожидается, что он получит 13-дюймовый Retina-дисплей, а цена стартует от 999 долларов.
При этом новый ноутбук будет базироваться на восьмом поколении процессоров Intel Core с архитектурой Kaby Lake Refresh, которые вышли во второй половине 2017 года. Последнее обновление MacBook Air произошло с переходом на процессоры Intel Core i5 и Core i7 пятого поколения, выпущенные в 2015 году. Таким образом, прирост в производительности должен оказаться существенным. По сравнению с 12-дюймовым MacBook, новый ноутбук тоже окажется производительнее, поскольку использует стандартные, а не сверхэнергоэффективные процессоры.
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