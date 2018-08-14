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iOS 12 выйдет без группового видеочата FaceTime
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iOS 12 выйдет без группового видеочата FaceTime 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Новые версии операционных систем Apple — iOS 12 и macOS Mojave — выйдут без поддержки функции групповых видеозвонков Group FaceTime. Как сообщили представители компании, эта возможность будет добавлена с отдельным обновлением, которое выйдет «позднее этой осенью».
Group FaceTime введет поддержку группового видеочата, в котором смогут общаться до 32 собеседников одновременно. Для сравнения, в WhatsApp по видеосвязи могут говорить до 4-х пользователей, в Skype — до 25 человек.
В прошлом году iOS 11 также вышла без широко разрекламированной функции — AirPlay 2-го поколения, которая позволяет объединить несколько аудиоустройств в одну сеть. Она появилась в iOS 11.4, вышедшей только в мае. Group FaceTime, однако, вряд ли придется так долго ждать.
iOS 12 была представлена в начале этого месяца на летней конференции WWDC. Апдейт увеличит производительность даже устаревших устройств Apple 5-летней давности, добавит режим Screen Time, отображающий частоту использования приложений, ярлыки Siri, персонализируемые аватары Memoji, меняющие лицо человека на эмодзи, и массу других функций.
∎Apple представила iOS 12: как iPhone и iPad изменятся осенью читайте также
Выход iOS 12 намечен на сентябрь—октябрь. Её можно будет бесплатно установить на все устройства, на которых запускается текущая «операционка», iOS 11: на смартфоны начиная с iPhone 5s и планшеты, начиная с iPad Air и iPad mini 2, а также на плееры iPod Touch 6-го поколения.
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