iOS 12 выйдет без группового видеочата FaceTime

Новые версии операционных систем Apple — iOS 12 и macOS Mojave — выйдут без поддержки функции групповых видеозвонков Group FaceTime. Как сообщили представители компании, эта возможность будет добавлена с отдельным обновлением, которое выйдет «позднее этой осенью».

Group FaceTime введет поддержку группового видеочата, в котором смогут общаться до 32 собеседников одновременно. Для сравнения, в WhatsApp по видеосвязи могут говорить до 4-х пользователей, в Skype — до 25 человек.

В прошлом году iOS 11 также вышла без широко разрекламированной функции — AirPlay 2-го поколения, которая позволяет объединить несколько аудиоустройств в одну сеть. Она появилась в iOS 11.4, вышедшей только в мае. Group FaceTime, однако, вряд ли придется так долго ждать.

iOS 12 была представлена в начале этого месяца на летней конференции WWDC. Апдейт увеличит производительность даже устаревших устройств Apple 5-летней давности, добавит режим Screen Time, отображающий частоту использования приложений, ярлыки Siri, персонализируемые аватары Memoji, меняющие лицо человека на эмодзи, и массу других функций.

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Выход iOS 12 намечен на сентябрь—октябрь. Её можно будет бесплатно установить на все устройства, на которых запускается текущая «операционка», iOS 11: на смартфоны начиная с iPhone 5s и планшеты, начиная с iPad Air и iPad mini 2, а также на плееры iPod Touch 6-го поколения.