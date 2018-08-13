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В сентябре Apple может выпустить бюджетный MacBook
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В сентябре Apple может выпустить бюджетный MacBook 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В сентябре Apple может выпустить бюджетный MacBookТайваньский производитель электронных компонентов Quanta заявил о планах исполнить заказы на комплектующие со стороны Apple. Речь идет о недорогих моделях, которые компания планирует анонсировать в сентябре — октябре 2018 года.
В опубликованном Digitimes материале не уточняются конкретные характеристики моделей, но, если верить авторитетному журналисту Марку Гурману (Bloomberg), то до конца года Apple представит, как минимум, один «совершенно новый ноутбук».
Идет ли речь о MacBook или MacBook Air, либо модели Pro — пока неясно. Предположительная цена новинки не должна превысить $999.
Учитывая, что актуальная стоимость 12-дюймовых MacBook составляет $1299 то, по всей видимости, речь идет действительно о новой модели ноутбука. Скидку в 300 долларов Apple вряд ли сделает.
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