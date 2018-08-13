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Google позволит запускать Windows на хромбуках через аналог Boot Camp
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Google позволит запускать Windows на хромбуках через аналог Boot Camp 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google работает над созданием собственного аналога Boot Camp для ноутбуков под управлением Chrome OS, выяснили участники сообщества XDA Developers. Утилита позволит владельцам хромбуков запускать полную версию Windows 10, превращая их из печатных машинок с функцией веб-браузинга в полноценные рабочие станции.
О том, что Google готовится представить альтернативу Boot Camp для хромбуков, стало известно еще в июне. Правда, тогда речь шла о возможности запуска Windows 10 исключительно на лэптопах линейки Pixelbook, в то время как решения всех остальных производителей на базе той же платформы должны были остаться не у дел.
Как запустить Windows на хромбуке
Согласно актуальным данным, утилита Campfire (так называется аналог Boot Camp для хромбуков) будет распространяться среди всех желающих. Единственное условие для установки Windows 10 на устройства под управлением Chrome OS — подходящее аппаратное обеспечение, а именно — не менее 40 ГБ свободного пространства на диске.
Использование Campfire для установки Windows 10 будет доступно всем пользователям вне зависимости от наличия статуса разработчика. Переключение между двумя платформами будет осуществляться при помощи режима AltOS («альтернативная ОС»), который был добавлен в Chrome OS с одним из недавних обновлений.
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