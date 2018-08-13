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Android 9 Pie портировали на Xiaomi Redmi Note 4
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Android 9 Pie портировали на Xiaomi Redmi Note 4 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Всего несколько дней назад Google представила Android 9 Pie. А умельцы с ресурса XDA уже портировали её на смартфон Xiaomi Redmi Note 4, который был выпущен в 2016 году. Таким образом, уже не только Google Pixel и Essential Phone поддерживают новейшую систему.
Как заявляют энтузиасты в теме на форуме, стабильная версия прошивки, которая поддерживает все основные нововведения «девятки». В ней работает камера, вспышка, сканер отпечатка, Bluetooth, ИК-порт и другие возможности. Справедливости ради отметим, что это всё же кастомная (неофициальная) прошивка. Потому в ней могут быть проблемы.
Также отметим, что Xiaomi Redmi Note 4 относится к бюджетной категории и является одним из наиболее популярных недорогих смартфонов прошлого года. Он оснащён 5,5-дюймовым дисплеем Full HD, процессором Snapdragon 625 или MediaTek Helio X20, 2/3/4 ГБ оперативной памяти, 16/32/64 ГБ постоянной и так далее. Изначально смартфон получил Android 6.0 Marshmallow, затем появилось обновление до Android 7.0 Nougat.
Скачать ROM прошивки можно на форуме XDA. Важно, прошивка работает только на версии со Snapdragon.
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