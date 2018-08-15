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Ребенок взломал «сайт избирательной системы США» за минуты
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Подросток взломал копию сайта избирательной системы США за десять минут 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
В рамках конференции хакеров DEF CON, проходившей в США, 11-летний школьник Эммет Брюэр смог взломать копию сайта избирательной системы США за десять минут, пишет издание El Periodico.
Отмечается, что подросток с легкостью преодолел защиту сайта и "изменил" результаты выборов в штате Флорида.
Кроме того, помимо Брюэра с задачей смогли справиться еще 35 участников конференции в возрасте от шести до 17 лет. За короткое время подростки не только взламывали сайт, но также меняли имя победителя выборов и количество полученных кандидатами голосов.
В рамках этой конференции организаторы надеялись проверить надежность защиты сайтов избирательной системы, а также выявить ее проблемы. При этом они отметили, что настоящую систему выборов взломать гораздо сложнее, потому что в ней используются уникальные сети и пользовательские базы данных с новыми и современными протоколами безопасности.
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