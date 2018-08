USB-C можно использовать для получения контроля над любым ноутбуком

Во многих современных ноутбуках используется порт USB-C для зарядки — это надежный, удобный и проверенный способ зарядить свое устройство. Однако последние исследования выявили недостаток безопасности, который может быть использован киберпреступниками.

Эксперт в области кибербезопасности, известный под псевдонимом «MG», рассказал у себя в Twitter о том, как зарядное устройство для ноутбука может быть использовано для получения контроля над компьютером, к которому оно подключено.

В качестве примера специалист записал видео, в котором для демонстрации успешной атаки используется устройство от Apple — MacBook.

Исследователь просто добавил в зарядное устройство некие компоненты, которые активируются при его подключении к компьютеру. При этом пользователь не будет понимать, что происходит, так как ноутбук продолжит заряжаться как ни в чем не бывало.

Похоже на то, что данная уязвимость является кроссплатформенной — атаковать можно любой ноутбук, независимо от того, какая операционная система на нем установлена.

Demo of a work in progress. I’m looking for help with writing payloads. Come chat with me at @defcon if you’d like to collaborate. Power adapter. Silent infection. Cross platform. Not just Apple hardware. Project page with info: https://t.co/b62N5cWVSG 1/n pic.twitter.com/pxwrb9o9HU

— MG (@_MG_) 3 августа 2018 г.

Далее атака развивается следующим образом — устройство можно заставить отображать поддельный экран входа в систему, который перехватит введенные пользователем учетные данные и передаст их атакующему.

Сообщается, что в настоящее время реальных атак с использованием этой бреши не было. А MG, со своей стороны, готов сотрудничать с производителями для устранения этого недостатка безопасности.

На прошлой неделе был продемонстрирован эксплойт, который позволит злоумышленникам скомпрометировать компьютеры Mac от Apple при первом подключении к беспроводной сети Wi-Fi.

О проблеме сообщили Джесси Эндал, главный сотрудник службы безопасности в Fleetsmith, и Макс Беленджер из Dropbox.