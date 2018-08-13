Apple стоит $1 трлн, но не может сделать iOS нормальной

Спустя неделю использования Redmi 6 я понял одну важную вещь — iOS сильно отстает от Android. Конечно, до этого у меня было множество iOS и Android-аппаратов, однако с каждым годом разрыв между двумя системами всё сильнее.

В Android Pie появилось множество новых функций. Систему, по правде говоря, я пока не использовал (не кидайтесь камнями), но даже если сравнивать iOS 12 и Android 8.1, можно понять, что iOS отстает.

В Android Pie появились следующие основные нововведения: функция энергосбережения на основе AI, управление питанием на основе AI, функция Slices, функция Actions, жесты с возможностью взаимодействия двух окон приложений, контроль использования приложений. Впечатляет. Кроме того, пользователи Android 9 заявляют о том, что система стала работать еще стабильнее и плавнее.

То же можно сказать и об Android 8.1 в сравнении с Android 7. Google постоянно обновляет Android, не привнося при этом в систему какие-либо баги. Каждое обновление повышает стабильность системы, а функциональность сильно увеличивается.

Что же добавили в iOS 12? Реально полезное — это группировка уведомлений и анализ использования устройства. С шорткатами Siri можно поиграть первое время, однако затем данная функция быстро надоедает из-за необходимости активировать команду голосом — это не всегда удобно. Animoji? Полезности ноль. Компания заявляет, что старые iPhone стали работать на 40% быстрее, на деле, конечно, приложения открываются примерно с такой же скоростью, но в целом стало плавнее да.

И ладно малое количество нововведений, компания выпускает новую iOS, а затем весь год исправляет баги, которые появились в системе. В случае с Android я такого не наблюдал. Android становится только стабильнее.

Удивительно, но Apple до сих пор не может реализовать функцию сворачивания приложения «Телефон» во время входящего звонка. Нет возможности выбрать приложения по умолчанию, нет нормальной работы уведомлений даже с учетом их группировки. И дело наверняка не в том, что Apple не понимает этого и не желает реализовать. Проблема скорее техническая. На мой взгляд, архитектура iOS устарела, и Apple с каждым годом становится всё сложнее и сложнее добавлять новые функции. Возможно, это будет звучать глупо, но что, если функция сворачивания «звонилки» сложна в реализации из-за ограничений iOS?

Заметьте, как я уже писал выше, каждое новое обновление — это появление множества багов. Apple, на мой взгляд, технически не в силах добавлять много новых функций из-за архитектурных ограничений.

Наводят на эту мысль еще и новости о том, что Google работает над новой операционной системой Fuchsia, дабы обойти архитектурные ограничения Android (простыми словами, система уже устарела). Android и iOS создавались примерно в одно время. И складывается впечатление, что у iOS в этом плане проблем куда больше. Возможно, Apple уже сейчас работает над новой системой, но отсутствие какой-либо информации об этом в Сети настораживает.

Не исключаю, что моё мнение — полная ерунда, но что-то мне подсказывает, что если Apple не начнет думать о разработке новой OS, они упустят момент и попросту проиграют битву операционных систем нового поколения.

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