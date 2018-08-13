Google сломала быструю зарядку своих смартфонов в Android 9.0 Pie

Обновление Google Pixel XL первого поколения до Android 9.0 Pie может привести к отключению функции быстрой зарядки. Об этом на форуме технической поддержки Google сообщили владельцы затронутых устройств. По их словам, проблема проявила себя еще в одной из бета-сборок ОС, сохранившись в финальной версии обновления.

Как показал анализ ситуации, скорость зарядки Google Pixel XL остается низкой вне зависимости от подключаемого зарядного устройства. По словам одного из пользователей, в его распоряжении имеется пять образцов ЗУ, два из которых были произведены самой Google, но ни одному из них не удается активировать функцию быстрой зарядки.

Не работает быстрая зарядка на Google Pixel XL Судя по обилию комментариев о невозможности использования быстрой зарядки, проблема является массовой. Во всяком случае, подобное единодушие в риторике пользователей смартфонов Google встречалось не так часто. На момент публикации материала 13 августа AndroidInsider.ru насчитал около сотни жалоб.

Примечательно, что самая первая тема, посвященная данной проблеме, была закрыта с пометкой «Не будет исправлено (невозможно)» без разъясняющих комментариев со стороны официальных представителей Google. Подобные формулировки, как правило, применяются в случаях, когда сбой вызван работой ПО сторонних разработчиков или внешним устройством.

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