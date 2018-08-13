Ещё
Google сломала быструю зарядку своих смартфонов в Android 9.0 Pie
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Google сломала быструю зарядку своих смартфонов в Android 9.0 Pie 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
Обновление Google Pixel XL первого поколения до Android 9.0 Pie может привести к отключению функции быстрой зарядки. Об этом на форуме технической поддержки Google сообщили владельцы затронутых устройств. По их словам, проблема проявила себя еще в одной из бета-сборок ОС, сохранившись в финальной версии обновления.
Как показал анализ ситуации, скорость зарядки Google Pixel XL остается низкой вне зависимости от подключаемого зарядного устройства. По словам одного из пользователей, в его распоряжении имеется пять образцов ЗУ, два из которых были произведены самой Google, но ни одному из них не удается активировать функцию быстрой зарядки.
Не работает быстрая зарядка на Google Pixel XL  Судя по обилию комментариев о невозможности использования быстрой зарядки, проблема является массовой. Во всяком случае, подобное единодушие в риторике пользователей смартфонов Google встречалось не так часто. На момент публикации материала 13 августа AndroidInsider.ru насчитал около сотни жалоб.
Примечательно, что самая первая тема, посвященная данной проблеме, была закрыта с пометкой «Не будет исправлено (невозможно)» без разъясняющих комментариев со стороны официальных представителей Google. Подобные формулировки, как правило, применяются в случаях, когда сбой вызван работой ПО сторонних разработчиков или внешним устройством.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
В WhatsApp найдена уязвимость, позволяющая перехватывать сообщения Apple стоит $1 трлн, но не может сделать iOS нормальной Новости Android #175: выход Android 9 и новый Google Pixel
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок394
Выпивший Агутин опозорился на концерте7
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва37
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети38
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»167
Видео
01:00
Видео избиения пенсионера возмутило соцсети
Происшествия
00:46
«Евровидение» оказалось под угрозой срыва
В мире
04:17
Выпивший Агутин опозорился на концерте
Шоу-бизнес
00:25
Заявление Вайкуле о Крыме повергло Россию в шок
Шоу-бизнес
00:47
Порошенко трижды опозорился с гимном Украины
В мире Украина
01:19
Украина закрывает Крым для граждан
Украина В мире
01:08
Политковский прокомментировал новую версию убийства Листьева
Общество
03:55
Хачатурян оставил семье долги
Происшествия
01:29
На Украине признали нелепость лозунга «Слава Украине»
Украина В мире
00:58
Пригожин резко ответил Вайкуле про Крым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение