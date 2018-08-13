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AliExpress начал блокировать аккаунты россиян
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AliExpress начал блокировать аккаунты россиян за открытые споры, пишут СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Онлайн-магазин AliExpress начал массово блокировать учетные записи россиян за попытки обмана китайских продавцов через открытие споров, пишет портал Akket.
Отмечается, что раньше, если покупатель обнаруживал брак у товара, то он мог открыть спор, чтобы урегулировать вопрос. Покупатель в итоге мог полностью или частично вернуть деньги за покупку.
Однако, как пишет Akket, в последнее время в сети появилось большое количество видеороликов, на которых предприимчивые россияне подробно объясняют, как обмануть китайских продавцов и получить любой товар практически бесплатно.
В связи с этим руководство интернет-магазина стало массово блокировать подозрительные учетные записи. Блокировка происходит из-за слишком большого количества открытых споров по отношению к общему числу заказов. Например, если у покупателя всего десять заказов, а по восьми из них открыты споры, то, скорее всего, учетная запись будет заблокирована.
Помимо этого, некоторых нарушителей заносят в черный список, что подразумевает блокировку по ФИО и адресу проживания.
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