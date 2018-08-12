Новости Android #175: выход Android 9 и новый Google Pixel

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Представляем вашему вниманию 175-й выпуск нашего еженедельного проекта «Новости Android»! Сегодня мы поговорим об Android 9, Google Pixel 3 XL и многом другом. Ниже с этими же новостями вы можете ознакомиться в традиционном текстовом формате.

Google выпустила Android 9.0 Pie 6 августа Google выпустила финальную версию Android 9.0 P. Обновленная операционная система, получившая название Pie (пирожок), уже доступна для загрузки владельцам смартфонов линейки Pixel обоих поколений.

Android Pie привносит в работу совместимых устройств обновленный интерфейс с улучшенным меню многозадачности, поддержку жестов управления по аналогии с iPhone X, а также углубленную совместимость с нейронными сетями, которые обеспечивают интеллектуальное управление ресурсами смартфона.

Режим Digital Wellbeing для контроля активности пользователей, как и предполагалось, оказался не готов к релизу. Несмотря на это, Google предпочла выпустить его, присвоим функции статус бета-версии. Это значит, что нововведение все еще не обеспечивает всех заложенных в нее возможностей, которые станут доступны позднее.

Согласно подтвержденной информации, Android 9.0 Pie перестанет быть эксклюзивом пяти смартфонов уже этой осенью. По словам представителей Google, в течение ближайших месяцев обновление получат смартфоны Sony, HMD Global (Nokia), OnePlus, Oppo и Vivo. Аппараты LG, Samsung и других вендоров традиционно обновятся к концу году.

Google Pixel 3 XL показали на фото

В комплект поставки Google Pixel 3 XL будут входить наушники, очень похожие на знаменитые Pixel Buds. Об этом свидетельствуют фотографии распаковки флагманского смартфона Google

Внешне Pixel 3 XL выглядит точно так, каким его изображали на рендерах и шпионских снимках. Задник смартфона практически полностью копирует дизайн модели предыдущего поколения, а фронтальная часть выделяется разве что выемкой в верхней части.

Согласно представленным спецификациям, смартфон работает на базе финальной сборки Android 9.0 Pie, а его аппаратную основу составляет восьмиядерный процессор Snapdragon 845, работающий вкупе с 4 ГБ оперативной памяти.

Разрешение дисплея Google Pixel 3 XL равно 1440 x 2960 точкам, что дает плотность пикселей на уровне 494. Технология производства дисплея при этом пока остается втайне. Впрочем, учитывая тонкие рамки по периметру экрана, есть вероятность, что производитель использовал именно OLED-матрицу.

Qualcomm представила новый Snapdragon 670 Qualcomm представила новый Snapdragon 670. Новый чип напоминает модель под номером 710, сообщает GizmoChina. Он тоже выполнен по 10-нанометровой технологии и получил восемь ядер Kryo 360, но уже на тактовой частоте 2,0 ГГц.

За графику отвечает Adreno 615 GPU. Из-за этого максимальное поддерживаемое разрешение эквивалентно FHD+, а не QHD+ по примеру Snapdragon 710. У последнего, напомним, Adreno 616.

Новинка поддерживает одинарные камеры на 25 мегапикселей и двойные — на 16. Внутри чипа оказался модем X12 LTE, который обеспечивает скорость загрузки на уровне 600 мегабит в секунду. Также есть совместимость с Dual SIM Dual VoLTE (DSDV) и Quick Charge 4+. Многоядерный движок искусственного интеллекта должен опережать результаты предыдущего поколения в 1,8 раза.

В итоге Snapdragon 670 стал упрощённой версией 710. У него более низкая частота процессора, чуть менее мощная графика и медленный модем. Если верить слухам, новый чип окажется внутри OPPO R17. Других представителей среднего ценового сегмента ждём к концу года.

Взлом WhatsApp

Исследователи компании Check Point обнаружили уязвимость в приложении WhatsApp, которая позволяет третьим лицам перехватывать сообщения и манипулировать ими, например, меняя их содержание. Таким образом создается опасность дезинформации остальных пользователей сервиса и компрометации тех, от чьего имени отправляются измененные послания.

По словам экспертов, им удалось обнаружить три способа эксплуатации описанной уязвимости:

— Отправка в групповой чат сообщений от имени пользователей, которые в нем даже не состоят;

— Изменение содержания текста уже отправленного сообщения;

— Имитация отправки личного сообщения, ответ на который будет опубликован в групповом чате

Перехватывание сообщений злоумышленниками стало возможно благодаря бреши в протоколе шифрования protobuf2, констатируют исследователи Check Point. Преобразовав protobuf2 в Json, экспертам удалось получить доступ к фактическим параметрам сообщения, эксплуатируя его любым из трех способов, описанных выше. До настоящего момента баг все еще не исправлен.

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