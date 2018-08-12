Владельцев iPhone чаще зовут на свидания в США

США пользователи iPhone оказались более востребованы для свиданий в отличие от владельцев смартфонов на базе Android. Исследование провели американские учёные, опросив 1,5 тысячи респондентов.

Так выяснилось, что 70% из участвовавших в эксперименте предпочли бы встречаться с человеком, который пользуется именно iPhone. При этом люди говорили, что если бы им сильно понравился он или она, то модель смартфона уже не имела бы принципиальной разницы.

В свою очередь 65% владельцев «яблока» заявили, что ни при каких условиях не будут вступать в отношения с адептами Android. Последние оказались более «миролюбивыми»: лишь 53% сообщили, что не пойдут на свидание с пользователями iPhone, сообщает телеканал «360».