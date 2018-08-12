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Владельцев iPhone чаще зовут на свидания в США
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Владельцев iPhone чаще зовут на свидания в США 

News.ru 1 час назад
В США пользователи iPhone оказались более востребованы для свиданий в отличие от владельцев смартфонов на базе Android. Исследование провели американские учёные, опросив 1,5 тысячи респондентов.
Так выяснилось, что 70% из участвовавших в эксперименте предпочли бы встречаться с человеком, который пользуется именно iPhone. При этом люди говорили, что если бы им сильно понравился он или она, то модель смартфона уже не имела бы принципиальной разницы.
В свою очередь 65% владельцев «яблока» заявили, что ни при каких условиях не будут вступать в отношения с адептами Android. Последние оказались более «миролюбивыми»: лишь 53% сообщили, что не пойдут на свидание с пользователями iPhone, сообщает телеканал «360».
Ранее News.ru писал о том, как в Китае у женщины взорвался iPhone. Инцидент произошёл в тот момент, когда она находилась за рулём автомобиля.
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