Как заработать на смерти знаменитостей

Они одержимы смертями знаменитостей и зарабатывают ни них

Сервис на блокчейне Augur стал настоящей сенсацией: любой мог сделать мелкое или крупное предсказание — от счета футбольного матча до погоды в городе — и заработать на этом. Однако на форумах начали появляться и ставки совсем другого толка: люди принялись предсказывать чужие смерти и беды и ставили деньги на чужое будущее с формулировкой «Убийство, неестественная смерть или несчастный случай». Почему это опасное занятие недалеко от рынка убийств и угрожают ли подобные сообщества жизни в реальности — в материале «Ленты.ру»

Раскол

Отсутствие цензуры на платформе привело к созданию ставок, посвященных преступлениям. Маркеты Augur заполнились прогнозами убийств политических деятелей, бизнесменов и звезд шоу-бизнеса. «Убийство, неестественная смерть или несчастный случай», — гадают члены сообщества. Помимо этого, появились треды, посвященные террористическим атакам в определенных местностях и массовым расстрелам — со ставками на количество жертв.

Идеи ставок на подобные события мелькали еще до запуска Augur на аффилированных форумах. Члены сообщества обсуждали подходящие кандидатуры и возможные действия со стороны правоохранительных органов . Тогда высказывались предположения, что репортеры-надзиратели, скорее всего, не позволят такому маркету запуститься, пометив его как «недействительный». К ним потенциально могут присоединиться крупные владельцы «репутации» — местных жетонов REP. В итоге платформа сможет урегулировать ситуацию сама.

Однако если конфликт станет затяжным, Augur может распасться на несколько платформ: «темную», где подобные ставки будут нормой, и «светлую», где они будут запрещены. С технологической точки зрения такой раскол выполним. При этом «преступную» часть вряд ли получится остановить: децентрализованность системы и разобщенность ее участников гарантируют форумам долгую жизнь.

Если в обычной жизни обсуждения гибели известных личностей могут оказаться пустыми разговорами, в случае с Augur участники маркета действительно преследуют цель обогащения. Тем, кто поставил на убийство человека, будет действительно выгодна его насильственная смерть. А следы сбывшихся прогнозов, скорее всего, приведут в даркнет, где на каком-нибудь форуме размещен соответствующий заказ.

Недавно на международном имиджборде Reddit появилось обсуждение подобных «рынков убийств». Большинство участников дискуссии сошлись во мнении, что такие вещи недопустимы. Один из юзеров под ником Faceh активно доказывал невыполнимость подобных задумок. «Серьезно, я думаю, вы переоцениваете число людей, которые реально поставили бы деньги на то, чтобы увидеть другого человека убитым. Только если этот человек действительно не сделал что-то отвратительное и не будет привлечен к ответственности иным образом», — писал он. Пользователь добавил, что в большинстве случаев люди могут найти лучшее применением своим средствам.

Убийственный рынок

Несмотря на кажущийся абсурд, разговоры о ставках на убийства известных людей, и в частности политиков, ведутся уже не первый год. Пять лет назад журналист издания Forbes Энди Гринберг высказал мнение, что любая анархия в сети в итоге приведет к насилию. В качестве доказательства он рассказал о некоем краудфандинге под названием Assassination Market.

Обозреватель получил письмо от анонима, скрывающегося под псевдонимом Кувабатакэ Сандзюро (имя самурая-бродяги из фильма Акиры Куросавы «Телохранитель»). Тот похвастался своим изобретением — платформой для сбора средств в биткоинах, назначенных сообществом за голову любого чиновника. Создатель утверждал, что тот, кто возьмет на себя ответственность за смерть того или иного политика, получит все собранные на это средства. На сайте был опубликован приблизительный список запланированных жертв. Амбиции создателя выходили далеко за рамки одного-двух недругов: он планировал собрать такое количество единомышленников, которое сможет самостоятельно организовать неудержимую резню. Его голубой мечтой было уничтожение всех мировых правительств. «Я считаю, что это изменит мир к лучшему», — писал он Гринбергу.

Сандзюро разработал не только идеологию, вольно толкующую моральные законы и идеи демократии и капиталистической экономики, но и техническую сторону вопроса. Согласно его схеме, будущий убийца должен заранее создать текстовый файл с датой смерти жертвы и захешировать ее в уникальный набор символов. Затем преступнику следует пожертвовать на будущее «благое» дело один биткоин или больше, прикрепив к нему код. По окончании операции необходимо обратиться к Сандзюро для сравнения файлов. За верно предсказанную дату убийства (спрогнозированную самим преступником) отправитель получает выплату и отправляется прямо в руки правоохранителей. При этом автор идеи заметил, что будет удерживать один процент от премии в качестве комиссии за услуги.

Когда репортер обратился в ФБР с вопросом о расследованиях подобных дел, ведомство отказалось от комментариев. Однако Гринберг вспомнил, что идея Сандзюро не нова: об этом писал еще в 1992 году в своей работе «Манифест криптоанархиста» инженер Тим Май. Он был одним из участников движения киберпанк и предсказывал, что зашифрованная переписка и цифровая валюта позволят пользователям создавать рынки убийств. Позднее коллега Мая Джим Белл развил идею финансирования насилия в работе «Политика убийства». Сандзюро же своим вдохновителем называл не Белла, а Эдварда Сноудена

Дональда Трампа. Однако Assassination Market — не единственный воин на этом поле. Через Tor можно получить доступ к ряду сообществ, которые предлагают услуги убийства за определенную плату в криптовалюте: C'thulhu, Quick Kill, Contract Killer. В своей иерархии они очень похожи на редрумы (комнаты с онлайн-трансляциями насилия): за каждый шаг необходимо платить, и пользователь скорее обеднеет, чем сможет заказать настоящее преступление. К тому же велик шанс, что после оплаты представляющиеся киллерами собеседники исчезнут, не выполнив обещаний. Правда, предосторожности все же не мешают анонимным юзерам скидываться на убийство президента США

Идея завсегдатаев Augur оказалась не нова: за пять лет до этого бизнесмен-фанатик уже создал подобную империю. Однако и она, и ее основатель канули в Лету. Скорее всего, та же судьба ждет и этот рынок убийств. По крайней мере, даже необходимость предсказывать будущее указывают на невысокий реальный интерес к таким явлениям. Ажиотаж как Сандзюро, так и «изобретателям» с блокчейн-платформы создать удалось, но возможность реальной угрозы слишком мала. Стоит сделать на это ставку.