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Как увеличить громкость Android-смартфона? Помощь приложения
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Как увеличить громкость Android-смартфона? Помощь приложения 

Android Insider 19 минут назад
Фото: Android Insider
Смартфон — отличное устройство для воспроизведения мультимедиа. Но иногда громкости не хватает, а наушники далеко. В таком случае пригодится «Усилитель звука». Приложение бесплатное и рабочее, поэтому подойдёт всем.
Работа с приложением максимально простая. Главное меню представляет из себя два ползунка. Первый показывает актуальный уровень громкости смартфона, а второй — процент усиления. Пока он стоит на нуле, «Усилитель звука» не активен.
Также есть кнопка настроек. В нём при необходимости убираем иконку приложения из окна уведомлений и выбираем тип повышения громкости. Бывает мягкий и не очень. Вдобавок указываем максимально возможное усиление.
Разработчики напоминают, что длительное прослушивание музыки на высокой громкости может повредить слуху и динамику. Поэтому указывать максимальные значения не рекомендуем.
«Усилитель» реально работает и подходит для воспроизведения музыки, видео и аудиокниг. Рекомендовать программу можно всем, кого не устраивают тихие динамики на смартфоне.
Приложение: Усилитель звука
Разработчик: FeniKsenia
Категория: Музыка и аудио
Цена: Бесплатно
Скачать: Google Play
Приложением уже заинтересовались: 3 человека
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