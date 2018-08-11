Как увеличить громкость Android-смартфона? Помощь приложения

Смартфон — отличное устройство для воспроизведения мультимедиа. Но иногда громкости не хватает, а наушники далеко. В таком случае пригодится «Усилитель звука». Приложение бесплатное и рабочее, поэтому подойдёт всем.

Работа с приложением максимально простая. Главное меню представляет из себя два ползунка. Первый показывает актуальный уровень громкости смартфона, а второй — процент усиления. Пока он стоит на нуле, «Усилитель звука» не активен.

Также есть кнопка настроек. В нём при необходимости убираем иконку приложения из окна уведомлений и выбираем тип повышения громкости. Бывает мягкий и не очень. Вдобавок указываем максимально возможное усиление.

Разработчики напоминают, что длительное прослушивание музыки на высокой громкости может повредить слуху и динамику. Поэтому указывать максимальные значения не рекомендуем.

«Усилитель» реально работает и подходит для воспроизведения музыки, видео и аудиокниг. Рекомендовать программу можно всем, кого не устраивают тихие динамики на смартфоне.

Приложение: Усилитель звука

Разработчик: FeniKsenia

Категория: Музыка и аудио

Цена: Бесплатно

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