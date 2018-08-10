#Видео: Google Pixel 3 XL получит дисплей колоссальных размеров

Google Pixel 3 XL получит дисплей с диагональю 6,7 дюйма, обойдя по этому показателю даже Galaxy Note 9. Это подтверждает беглый видеообзор предстоящего аппарата за авторством популярного блогера Ивана Лучкова, который ранее на этой неделе поделился живыми фотографиями новинки.

Несмотря на то что некоторые кадры замазаны на постпродакшене, оставшиеся отрезки все же позволяют составить некоторое впечатление об аппаратных спецификациях Google Pixel 3 XL. Например, разрешение основной камеры смартфона составит 12,2 Мп, а фронтальной — 8,1 Мп.

Google Pixel 3 XL — камера, процессор, оперативка

Очевидно, решив, что умные алгоритмы энергосбережения сработают как нельзя лучше, производитель оснастил смартфон аккумулятором емкостью 3430 мАч. Тот же Galaxy Note 9 при меньшей диагонали дисплея способен похвастать батареей на 4000 мАч — и это с учетом самой продвинутой AMOLED-матрицы.

Как и ожидалось, аппаратную основу Google Pixel 3 XL составит процессор Snapdragon 845 при 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного накопителя. За обработку графики будет отвечать сопроцессор Adreno 630, а работоспособность смартфона обеспечит финальная сборка Android 9.0 Pie.

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