Ещё
Забудьте о требовательной Fortnite. PUBG Mobile Lite создана специально для бюджетных смартфонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Забудьте о требовательной Fortnite. PUBG Mobile Lite создана специально для бюджетных смартфонов 

Android Insider 2 часа назад
Фото: Android Insider
На протяжении последних нескольких недель мы слишком часто писали об игре Fortnite. Ее выход на Android безусловно заслуживает внимания, но не будем забывать о популярной PUBG Mobile, которая уже достаточно давно доступна на платформе от Google. Теперь игра стала еще доступнее. Ее новая версия создана специально для бюджетных смартфонов.
PUBG Mobile нельзя назвать слишком требовательной. Она готова работать на Android 4.3 Jelly Bean и ей нужно всего 36 мегабайт памяти на накопителе. Тем не менее бюджетные смартфоны не дадут вам необходимой производительности во время игры. Все меняется с PUBG Mobile Lite.
Новая версия игры специально разработана для устройств с более слабым железом. При этом, это все та же PUBG Mobile. Основное отличие в том, что в одной игре будет участвовать до 40 игроков вместо 100. Игровая карта будет меньше. Это значит, что вашему устройству потребуется обрабатывать меньше графических элементов. Во всем остальном, игроки получают все то же самое, что и во «взрослой» версии.
PUBG Mobile Lite уже можно найти в Google Play. На данный момент игра доступна для скачивания не во всех странах, но стоит ожидать, что это скоро изменится.
Fortnite или PUBG? Расскажите в нашем Телеграм-чате.
Android Insider: последние новости
Google Assistant перестал работать на многих смартфонах. Как починить Google начала предупреждать о недоступности Fortnite в Google Play Приложение для распознавания лиц от Moto появилось в Google Play
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция отзывает посла из Москвы138
Россияне без ОМС, отказ от доллара и другие события дня50
Конец кругосветке. Туристку убили в первой же стране123
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины41
В Trump Tower нашли труп
Видео
00:42
Россия получила ответ на высылку греческих дипломатов
Политика
00:38
Летевший в Крым самолет посадили из-за умершей женщины
Происшествия
01:38
Прилепин предложил помощь в подавлении бунта «торнадовцев»
Общество
03:36
НАТО объявило Россию главной угрозой для союза
Армия Европа
00:55
ООН выдвинула требования России из-за пыток
В мире
00:58
Киев игнорирует простой способ «изгнания» ЧФ РФ из Крыма
Политика Статьи
01:24
Собиравший деньги для Фриске фонд снова обманули
Происшествия
01:10
Петросян обратился к поклонникам
Шоу-бизнес
10:15
Пока вы спали: часть россиян лишат ОМС
Общество
00:40
Обезображенного болезнью певца не узнали в онкоцентре
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение