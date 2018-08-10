Забудьте о требовательной Fortnite. PUBG Mobile Lite создана специально для бюджетных смартфонов

На протяжении последних нескольких недель мы слишком часто писали об игре Fortnite. Ее выход на Android безусловно заслуживает внимания, но не будем забывать о популярной PUBG Mobile, которая уже достаточно давно доступна на платформе от Google . Теперь игра стала еще доступнее. Ее новая версия создана специально для бюджетных смартфонов.

PUBG Mobile нельзя назвать слишком требовательной. Она готова работать на Android 4.3 Jelly Bean и ей нужно всего 36 мегабайт памяти на накопителе. Тем не менее бюджетные смартфоны не дадут вам необходимой производительности во время игры. Все меняется с PUBG Mobile Lite.

Новая версия игры специально разработана для устройств с более слабым железом. При этом, это все та же PUBG Mobile. Основное отличие в том, что в одной игре будет участвовать до 40 игроков вместо 100. Игровая карта будет меньше. Это значит, что вашему устройству потребуется обрабатывать меньше графических элементов. Во всем остальном, игроки получают все то же самое, что и во «взрослой» версии.

PUBG Mobile Lite уже можно найти в Google Play. На данный момент игра доступна для скачивания не во всех странах, но стоит ожидать, что это скоро изменится.

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