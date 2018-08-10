В Google Play появилась PUBG Mobile Lite для смартфонов среднего сегмента

Пользователь Reddit под ником vietanhbui2000 заметил, что в Google Play появилась PUBG Mobile Lite. Это ещё одна мобильная версия PlayerUnknown's Battlegrounds, но уже ориентированная на более широкий список смартфонов и планшетов «с меньшим объёмом оперативной памяти».

Согласно описанию, карта PUBG Mobile Lite рассчитана на 40 игроков (в оригинале — 100), размер — четыре квадратных километра (в оригинале — 64). Эта «бюджетная версия» игры также разрабатывается на графическом движке Unreal Engine 4.

На данный момент PUBG Mobile Lite доступна только с филиппинских IP-адресов. Чтобы поиграть из другой точки мира, необходимо установить приложение через Google Play, раздобыть ogg-файл и вооружиться VPN с соответствующим адресом.

СМИ предполагают, что PUBG Mobile Lite должна стать более популярным конкурентом Fortnite, которая вчера, 9 августа, вышла на избранных смартфонах и планшетах Samsung Galaxy (через несколько дней доступ получат владельцы других устройств на Android).